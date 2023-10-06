В СССР 'Динамо' хотели запретить играть с 'Баварией': как киевляне сенсационно взяли Суперкубок УЕФА после настроя Лобановского

6 октября 1975 года киевское "Динамо" впервые стало обладателем Суперкубка УЕФА, сенсационно одолев по сумме двух матчей сильнейшую команду Европы, победителя Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию". Однако этого триумфа могло не быть, если бы не гений Валерия Лобановского и его умение вселять уверенность как в своих футболистов, так и в руководство СССР.

Украинский клуб получил право сыграть в Суперкубке УЕФА после победы в финале Кубка Кубков над венгерским "Ференцварошем" (3:0). Но при всем уважении к команде из Будапешта, "Бавария" тогда считалась соперником совсем другого уровня. Мало кто не сомневался, что немцы во главе с Францем Беккенбауэром и Гердом Мюллером, легко разделаются и с "Динамо".

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Высокое партийное руководство СССР также сильно сомневалось, стоит ли давать согласие на участие киевлян в недавно созданном турнире. Проигрыш "Баварии" казался неизбежным. А уступать немцам, которых еще не так давно победили в войне, очень не хотелось. К тому же был свеж в памяти болезненный разгром от ФРГ в финале Евро-1972 (0:3).

Говорили, что "Динамо" уже собирались запретить играть с "Баварией", но Лобановский с Базилевичем якобы сумели убедить партийных деятелей, что победят команду из Мюнхена. И можно себе только представить, как настраивали киевлян перед отлетом на первый поединок в Германию.

"В то время накачка была всегда, что в сборной СССР, что в клубах, когда они играли на международной арене. Но Лобановский мог настроить на любую команду. При этом надо заметить, что перед ответным матчем с "Баварией" в Киеве творилось настоящее безумие. Было подано 300 тысяч заявок – в три раза больше, чем вмещал стадион", – признавался profootball.ua Леонид Буряк.

"Бавария" и правда считалась абсолютным фаворитом накануне двухматчевого противостояния, но киевляне сумели преподнести немцам большой сюрприз. Особенно постарался будущий обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин, который трижды расписался в воротах легендарного немецкого голкипера, чемпиона мира Зеппа Майера.

Сначала форвард киевского "Динамо" сделал результат 9 сентября на "Олимпиаштадионе". На 66-й минуте он забил единственный мяч, который потом будут называть даже "голом века". Приняв мяч на своей половине поля, Блохин без раздумий побежал в одиночку на ворота соперников, обыграв на своем пути всю оборону баварцев во главе с легендарным Францом Беккенбауэром.

Любопытно, что советское телевидение почему-то решило не транслировать этот поединок. Возможно, перестраховалось на случай поражения "Динамо". И о том, как развивались события в Мюнхене, болельщикам рассказывал комментатор хоккейного матча, который показывали в прямом эфире.

"Мы знали, что соперник сделает ставку на атаку. Нашей задачей было перекрыть фланги и не дать сопернику проявить свои скоростные качества. "Бавария" сама себя разочаровала результатом. Большая ставка делалась на индивидуальные возможности отдельных игроков в ущерб коллективным устоям современного футбола. Все наши футболисты провели матч сильно, выделять кого-то персонально не хочу. Тактическая задача была выполнена: мы сдержали наступление хозяев поля и при малейшей возможности опасно контратаковали", – подытожил Лобановский.

"Мы изучали "Динамо", серьезно готовились к матчу, но не ожидали столкнуться с такой тактически гибкой игрой противника. Не сомневаюсь, что на своем поле киевляне будут чувствовать себя еще сильнее и увереннее", – заявил после поединка разочарованный Деттмар Крамер.

Ответный матч в Киеве вызвал огромный ажиотаж. В дирекцию будущего "Олимпийского" поступило более 500 тысяч заявок на билеты, когда стадион вмещал всего 100 000. Фанаты готовы были платить чуть ли не любые деньги. К тому же впервые Киев посетил президент УЕФА итальянец Артемио Франки.

У стадиона и по дороге на тренировочную базу динамовцев, куда также должны были заглянуть гости из ФРГ, постелили новый асфальт, а центр украинской столицы украсили. Сами ж футболисты "Баварии" были всерьез настроены доказать, что в Мюнхене произошло досадное недоразумение.

А вот динамовцы, по словам Буряка, даже не сомневались, в чью пользу закончиться игра: "У нас была команда победителей. Хотя поединки за Суперкубок складывались драматично, что в Мюнхене, что в Киеве. "Бавария" по составу была в то время одним из сильнейших клубов мира. За нее играли Шварценбек, Мюллер, Беккенбауэр, Хенесс и Румменигге… Но мы достаточно убедительно дважды взяли над ней верх".

6 октября в Киеве Блохин открыл счет на 40-й минуте, успев освободиться от опеки Шварценбека. Майер, который сделал в первом тайме 11 сейвов, на сей раз оказался бессильным спасти свои ворота. А на 53-й минуте все тот же Блохин оформил дубль и обеспечил команде Валерия Лобановского победу с общим счетом 3:0.

"В лице "Баварии" мы встретились с одним из сильнейших клубов Европы. Несмотря на поражение, он таким и остается. Гости показали игру высокого класса. Сегодня наша команда сыграла лучше. Но и подопечные Крамера выглядели достойно. Игра сложилась интересно, и это заслуга обоих коллективов", – скромно отреагировал на европейский триумф Лобановский.

Само награждение по вине Артемио Франки получилось несколько курьезным. У президента УЕФА не оказалось медалей для победителей, так как его чемодан потерялся в аэропорту во время пересадки в Вене. Поэтому награды киевляне получили с опозданием.

К тому же Франки не смог поднять трофей, который был втрое тяжелее нынешнего, и вручить его капитану киевлян Михаилу Фоменко. Ему пришлось пригласить динамовцев к столу, чтобы они сами забрали огромную чашу из золота и серебра. В итоге трофей поднимали одновременно трое – Фоменко помогали Анатолий Коньков и Владимир Веремеев.

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