В США футболист забил потрясающий гол ударом со своей половины поля. Видео

В матче очередного тура чемпионата Объединенной футбольной лиги (USL), которая является вторым по силе футбольным дивизионом США, между "Хартфорд Атлетик" и второй командой "Нью-Йорк Ред Булл" был забит фантастический гол. Сам поединок закончился разгромной победой первых со счетом 7:0.

На 59-й минуте противостояния полузащитник хозяев Конор Макглинн отличился ударом, который стал настоящим украшением встречи. Он встретился с мячом в центре поля, находясь на своей половине, и одним касанием отправил игровой снаряд за шиворот голкиперу Энтони Маркуччи, который вышел слишком далеко из ворот.

Комментатор матча был настолько шокирован голом, что поинтересовался, "куда делась гравитация".

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Отметим, что "Хартфорд" выиграл свой третий поединок из четырех в нынешнем сезоне и набрал 10 очков. Лидером Восточной конференции USL является "Тампа-Бэй", у которой 15 пунктов, но на два сыгранных матча больше. Что касается второго состава нью-йоркского "Ред Булла", то на его счету 5 баллов и всего одна победа в восьми играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии команда пропустила невероятно нелепый гол, не дав соперникам ни разу коснуться мяча.