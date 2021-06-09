В Бразилии команда пропустила нелепый гол, не дав соперникам коснуться мяча. Видео

В матче пятого тура юношеского чемпионата Бразилии (до 17 лет) между "Америкой" и "Крузейро" был забит нелепый автогол. Встреча закончилась разгромной победой вторых со счетом 6:0.

Пропустив третий гол, хозяева разыграли мяч с центра поля. После пары передач игровой снаряд оказался у защитника, который под давлением отпасовал "круглого" на голкипера.

Как показалось на видео, вратарь не был готов к такому повороту событий и махнул ногой мимо мяча, который после этого закатился в сетку. Игроки "Крузейро" ни разу не коснулись мяча, но все равно увеличили свое преимущество в счете.

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Стоит отметить, что "Америка" была вынуждена играть без большого количества футболистов из-за вспышки коронавируса в команде. Более 10 из них сдали положительные тесты. Клуб занимает восьмое место в таблице с 4 очками после 5 туров. "Крузейро" находится в четверке сильнейших с 10 пунктами в активе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олимпийская сборная Бразилии сенсационно проиграла Кабо-Верде, пропустив нелепый решающий гол.