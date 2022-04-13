В 'Шахтере' заговорили о ситуации, которая 'ставит под вопрос существование клуба'

Донецкий "Шахтер" может столкнуться с грандиозными проблемами по окончании сезона, который могут поставить под сомнение даже само существование клуба. Такой вариант развития события может произойти в случае, если бразильские легионеры покинут команду нынешним летом.

Об этом в интервью программе "Денисов Time" рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. В то же время он подчеркнул, что футбольные власти не позволят футболистам самовольно уйти из "Шахтера".

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"Международная федерация футбола (ФИФА – ред.) дала возможность им уйти в аренду до конца сезона, не спрашивая нас. Это не полноценный трансфер. До меня слухи доходят, что агенты надеются, что после 30 июня они заберут футболистов свободными агентами и будут делать, что хотят. Но президент Европейского футбольного союза (УЕФА – ред.) заверил что будет нам помогать, чтобы этого не произошло. Если это произойдет, это ставит под вопрос дальнейшее существование клуба", – сказал Палкин.

Отметим, что 9 апреля "Шахтер" провел первый матч в рамках благотворительного турне в поддержку мира в Украине и ее сопротивления против российской агрессии. В Греции "горняки" с минимальным счетом уступили "Олимпиакосу" 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче донецкого "Шахтера" и греческого "Олимпиакоса" на трибунах стадиона в Пирее выложили детские игрушки, напомнив о жертвах российских оккупантов в Украине.