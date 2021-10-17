В Северной Ирландии вратарь нокаутировал одноклубника за пропущенный гол. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,3 т.
Аарон Маккэри

Голкипер североирландского "Гленторана" Аарон Маккэри отметился дикой выходкой в матче 9-го тура Премьер-лиги. После второго пропущенного мяча от "Колрейна" 29-летний вратарь разозлился на своего одноклубника Бобби Бернса и набросился на того с кулаками.

Аарон Маккэри

Голкипер ударил Бернса, свалих того на газон, после чего начал тащить по полю.

Аарон Маккэри ударил Бобби Бернса
Видео дня

За Бернса вступились другие футболисты "Гленторана".

За Бобби Бернса вступились одноклубники

Судья за такое поведение выписал Маккэри красную карточку.

Поединок в итоге завершился со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре тренеры избили футболистов битой и стульями за просьбу выплатить зарплату.

Северная Ирландия