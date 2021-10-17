В Северной Ирландии вратарь нокаутировал одноклубника за пропущенный гол. Видео
Голкипер североирландского "Гленторана" Аарон Маккэри отметился дикой выходкой в матче 9-го тура Премьер-лиги. После второго пропущенного мяча от "Колрейна" 29-летний вратарь разозлился на своего одноклубника Бобби Бернса и набросился на того с кулаками.
Голкипер ударил Бернса, свалих того на газон, после чего начал тащить по полю.
За Бернса вступились другие футболисты "Гленторана".
Судья за такое поведение выписал Маккэри красную карточку.
BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021
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Поединок в итоге завершился со счетом 2:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре тренеры избили футболистов битой и стульями за просьбу выплатить зарплату.