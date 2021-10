В Северной Ирландии вратарь нокаутировал одноклубника за пропущенный гол. Видео

Голкипер североирландского "Гленторана" Аарон Маккэри отметился дикой выходкой в матче 9-го тура Премьер-лиги. После второго пропущенного мяча от "Колрейна" 29-летний вратарь разозлился на своего одноклубника Бобби Бернса и набросился на того с кулаками.

Голкипер ударил Бернса, свалих того на газон, после чего начал тащить по полю.

За Бернса вступились другие футболисты "Гленторана".

Судья за такое поведение выписал Маккэри красную карточку.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



