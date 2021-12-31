В Румынии отказались от динамовцев Киева, забраковав идею Луческу

Бухарестское "Динамо" отвергло идею главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, который предлагал румынскому клубу в аренду 12 своих подопечных. В частности, многие из них возвращаются в столицу Украины после пребывания в одесском "Черноморце" в первой части сезона 2021/2022.

Поскольку украинский гранд имеет на контракте много футболистов и далеко не все попадают в основную команду, Мистер хотел помочь своему родному клубу. Однако новый наставник коллектива из столицы Румынии Флавиус Стойкан обсудил предложение Луческу с руководством своего клуба и в итоге решил сделать ставку на соотечественников.

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Издание Gazeta Sporturilor пишет, что проблемы бухарестского "Динамо" касаются не только игрового аспекта (команда на 15-м месте румынской лиги), но и финансов. Поэтому приход украинцев сильно ударит по казне клуба.

К тому же в Румынии действует ограничение на легионеров из стран не Евросоюза. Таким образом, Стойкану придется рассчитывать на собственные ресурсы и, возможно, скромное усиление из ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу поссорился с журналистами после признания лучшим тренером Румынии. Ему угрожают судом.

Также Луческу заявил, что в Украине психоз из-за возможного вооруженного конфликта.

Тем временем, жена футболиста "Шахтера" и игрок "Динамо" стали кумовьями.