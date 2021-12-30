В Украине психоз из-за возможного вооруженного конфликта, – Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынскому изданию gsp.ro признался, что среди жителей Украины присутствует психоз от возможного вооруженного конфликта с Россией. По словам наставника, к этому привело наличие постоянной угрозы.

Луческу считает, что такая ситуация негативно влияет на уровень иностранных футболистов и на желание легионеров приезжать сюда.

"Все зависит от того, что вы им предлагаете. Молодежь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых пяти командах, которые могут пробиться в еврокубки", – заявил Мирча Михайлович.

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Луческу видит, что уровень чемпионата Украины сильно упал.

"Многие клубы исчезли и только сейчас начинают возвращаться. "Днепр", "Металлист", стартующий в первом дивизионе. Люди, которые раньше ушли из футбола, увидев, что "Шахтер" очень легко все выигрывает, возвращаются. В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат", – добавил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, от Луческу потребовали извинений за якобы лживые высказывания.

Румынское издание Gazeta Sporturilor обвинило 76-летнего специалиста в том, что он заявил о получении журналистами денег за критику его сына Развана, когда тот тренировал сборную Румынии.