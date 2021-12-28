Луческу поссорился с журналистами после признания лучшим тренером Румынии. Ему угрожают судом

От главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу потребовали извинений за якобы лживые высказывания. Румынское издание Gazeta Sporturilor обвинило 76-летнего специалиста в том, что он заявил о получении журналистами денег за критику его сына Развана, когда тот тренировал сборную Румынии.

Заявление опубликовали на сайте GSP. Редакция категорически опровергла обвинения Луческу-старшего, назвав их клеветой.

"Мы совершаем ошибки чаще, чем следовало бы – иногда из-за оперативности или доверчивости, а порой можем быть пристрастными. Но честность сотрудников редакции находится вне подозрений.

Либо Мирча Луческу доказывает правдивость своих слов (тогда мы проведем внутреннее расследование), либо он публично извиняется, как и должен поступить порядочный человек", – говорится в открытом обращении издания. В случае отказа специалиста газета подаст на него в суд.

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Интересно, что несколько дней назад Мирча получил приз лучшего тренера Румынии, учрежденный именно GSP. В последнем же комментарии он сказал, что эта награда для него ничего не значит. "Зачем тогда он пришел забирать трофей?" – задаются вопросом журналисты.

Лучшим румынским тренером его назвали пятый раз. Ранее Луческу-старший получал признание в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах, когда возглавлял донецкий "Шахтер".

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