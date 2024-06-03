В российском футболе нелепо оправдались за то, что не проводят матчей с европейцами

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пожаловался на то, что европейские команды в нынешнем году не сыграют с национальной сборной страны-агрессорки. При этом функционер в качестве объяснения выдвинул версию о том, что у соперников нет свободных дат, что вызвало смех у болельщиков.

Об этом Дюков заявил в комментарии сайту Sport24. "Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится – и нас будут критиковать. Регионы все знают – это Латинская Америка, Африка и Азия. Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год", – сказал президент РФС.

Читатели портала Sports.ru потроллили Дюкова. Они отметили, что его оправдания звучат совершенно нелепо на фоне нежелания европейцев иметь дело с россиянами.

"Нет окон? Так надо прорубить! Что, в первый раз что ли с таким сталкиваемся", "Оказывается с европейскими сборными сложно договориться из-за отсутствия у них окон. Спасибо Дюкову – прояснил ситуацию", "И окон нет, и двери закрыты", "Ну да, так-то все хотят и могут", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) продолжил начисление клубного рейтинга России, несмотря на отстранение команд из РФ от турниров под эгидой организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!