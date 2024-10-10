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Легендарный чемпион РФ заявил, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,2 т.
Легендарный чемпион РФ заявил, что 'все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России'

Знаменитый футболист сборной России Омари Тетрадзе выразил абсурдную мысль о том, что национальная команда должна играть только с серьезными соперниками. Сенсационный чемпион РФ в составе владикавказской "Алании" отметил, что вскоре все страны будут мечтать о том, чтобы сыграть с представителями страны-агрессорки.

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Об этом Тетрадзе заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Участник чемпионата м ира-94 и Евро-96, который предал родную Грузию, поддержал решение тренера россиян Валерия Карпина отказаться от спарринга с неофициальной сборной Пакистана в октябре, а также высказался о мнимом величии РФ.

Легендарный чемпион РФ заявил, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России"
Легендарный чемпион РФ заявил, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России"

"Был бы абсурд, если сборная России играла бы с "людьми из Пакистана". Несмотря на то что мы находимся под санкциями, это не говорит, что со сборной России так можно обращаться. Это уже какое-то неуважение. Карпин все правильно сказал, такие матчи лучше не играть. Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать. Думаю, придёт время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит", – сказал Тетрадзе.

Легендарный чемпион РФ заявил, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России"
Легендарный чемпион РФ заявил, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России"

Напомним, несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессорки в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Легендарный чемпион РФ заявил, что "все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России"

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

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