Знаменитый футболист сборной России Омари Тетрадзе выразил абсурдную мысль о том, что национальная команда должна играть только с серьезными соперниками. Сенсационный чемпион РФ в составе владикавказской "Алании" отметил, что вскоре все страны будут мечтать о том, чтобы сыграть с представителями страны-агрессорки.

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Об этом Тетрадзе заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Участник чемпионата м ира-94 и Евро-96, который предал родную Грузию, поддержал решение тренера россиян Валерия Карпина отказаться от спарринга с неофициальной сборной Пакистана в октябре, а также высказался о мнимом величии РФ.

"Был бы абсурд, если сборная России играла бы с "людьми из Пакистана". Несмотря на то что мы находимся под санкциями, это не говорит, что со сборной России так можно обращаться. Это уже какое-то неуважение. Карпин все правильно сказал, такие матчи лучше не играть. Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать. Думаю, придёт время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит", – сказал Тетрадзе.

Напомним, несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессорки в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

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