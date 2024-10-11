'Украина войдет в состав РФ. Им некуда деваться': чемпион СССР выдал бред о величии России

Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили в патриотичном угаре заявил о необходимости захвата Россией всей Украины, с чем обязан согласиться Запад. Это, по убеждению ярого Z-патриота, должно позволить спортсменам из РФ вернуться в международные соревнования.

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Такую абсурдную мысль Кавазашвили выразил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс", комментируя проблемы сборной России по футболу с поиском соперников для товарищеских матчей. 84-летний двукратный чемпион СССР добавил, что для национальной команды из РФ нет достойных оппонентов.

"Нет соперников для сборной России, которые достойны играть с нашей национальной командой. С такими командами могут играть и наши молодые ребята, наша молодежная сборная, чтобы расти и набираться опыта. Это работа на перспективу. Пускай Сирия, пускай Афганистан. Какая разница? Через три-четыре года санкции кончатся, СВО (так в РФ позорно называют войну против нашей страны – ред.) завершится. Украина войдет в состав Российской Федерации, а Европа с этим согласится, им некуда деваться. Но РФС придется решать: если не позволят играть на международной арене нашей сборной и клубам, значит, нужно переходить в Азиатскую Федерацию", – отметился бредом Кавазашвили.

Напомним, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала сбросить на Лондон серьезную бомбу, чтобы атлетов из РФ вернули в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть со сборной России по футболу в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

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