В России признали, что у УЕФА 'нет никакой дискриминации' в отношении РФ

Санкции в отношении России со стороны Европейского футбольного союза (УЕФА) после полномасштабного вторжения РФ в Украину не является дискриминационным. При это страна-агрессорка и УЕФА продолжают сотрудничество в программах, которые касаются детско-юношеского спорта.

Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Функционер отметил, что РФ получает от УЕФА такие же средства, как и другие национальные ассоциации, на образовательные и инфраструктурные проекты.

Видео дня

"Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов — и образовательных, и инфраструктурных. Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги. Точную сумму не назову, мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола", – сказал Дюков.

Ранее стало известно, что минимальные потери российских футбольных клубов, связанные с отстранением от еврокубков в сезонах 2022/23 и 2023/24, составили как минимум 84,5 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!