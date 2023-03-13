Страна фейков: ''Зенит'' и ''Газпром'' устроили ''феерический стыд'' на матче чемпионата России

Санкт-петербургский "Зенит" отметился нелепым поступком во время матч с "Химками" в 19-м туре российской футбольной Премьер-лиги. Руководство клуба решило продемонстрировать якобы присутствие на стадионе "Газпром-Арена" ультрас команды, которые бойкотируют матчи после введения в России закона о так называемом паспорте болельщика (Fan ID).

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Организаторы матчи не придумали ничего лучше, кроме как записать аудио с фанатскими кричалками и исполнением клубного гимна. В итоге зрители, которые пришли на стадион, слушали звуковое сопровождение через динамики, пишет Telegram-канал No Fun ID.

"На гимне "Зенита" труба была записана и играла из колонок. Также из колонок включили для усиления гимна Вираж (сектора с активными фанатами "Зенита" – ред.) на словах "я хочу чтоб флаг голубой" и свист на "если соперник Спартак", – отметили авторы канала.

Интересно, что перед игрой сотрудникам "Газпрома" настоятельно рекомендовали посетить матч. "Нужна ваша помощь! Необходимо привлечь как можно больше своих друзей и знакомых к походу на футбол!" – говорилось в электронной рассылке компании.

Российские СМИ назвали действия петербуржцев феерическим стыдом, рассказав о множестве бюджетников на стадионе. Сам поединок, который посетили 20 тысяч зрителей, завершился победой "Зенита" 3:2.

Отметим, что закон о паспорте болельщика спровоцировал настоящий скандал в российском футболе. Большинство фанатских группировок отказались его оформлять и бойкотируют матчи, считая, что таким образом государство и спецслужбы просто усиливают контроль за гражданами.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб Премьер-лиги Украины "Кривбасс" вышел на матч с донецким "Шахтером" с надписью о российских оккупантах на футболках.