В России назвали неполноценным мировой футбол без РФ и заявили, что ''нельзя такую страну игнорировать''

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал глупым отстранение страны-агрессора от международных турниров. По словам чиновника, мировой спорт якобы не представляет особого значение без участия в соревнованиях представителей РФ.

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Об этом Митрофанов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Он добавил, что РФС ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Европейским футбольным союзом (УЕФА) по восстановлению команд из России в турнирах под эгидой организаций.

"Поскольку мы напрямую не являемся членами МОК, они коммуницируют с коллегами, а ФИФА и УЕФА коммуницируют с нами. Вообще весь спорт за то, что он должен объединять. Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить. Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане", – сказал Митрофанов.

Накануне сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче, сыграв вничью и вызвав проклятья со стороны своих болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении команд страны-агрессора от международных соревнований.

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