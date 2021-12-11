В России футбольный матч завершился смертью

51-летний болельщик "Крыльев Советов" Непогожев Вячеслав умер в матче чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против казанского "Рубина". Трагедия случилась на стадионе "Самара Арена".

Пожилому фанату стало плохо в концовке поединка. Когда врачи, дежурившие на матче, подошли к нему, тот находился уже в состоянии клинической смерти, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Прибывшие медики решили не транспортировать мужчину в госпиталь, а попытались оказать ему помощь прямо на трибунах. Около получаса несколько бригад пытались запустить сердце у болельщика, но результатов это не принесло.

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Стоит отметить, что в это время на поле стоял реанимобиль, но им никто так и не воспользовался.

Сам матч завершился победой "Крыльев" со счетом 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болельщик греческого баскетбольного клуба "Олимпиакос" скончался во время полуфинального матча Евролиги против российского ЦСКА.

В концовке встречи, которая прошла в пятницу и завершилась победой греческой команды со счетом 82:78, у 59-летнего Джона Сабатакакиса случился сердечный приступ.