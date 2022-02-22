В Польше отказываются играть с Россией в Москве матч плей-офф ЧМ-2022

Польша надеется перенести стыковой матч отбора чемпионата мира по футболу-2022 с Россией на нейтральное поле, заявил министр спорта страны Камиль Бортничук. Чиновник считает, что польским футболистам не смогут обеспечить безопасность в России на фоне признания независимости так называемых "ЛДНР".

В связи с напряженной ситуацией между Россией и Украиной Польский футбольный союз (PZPN) планирует отправить письмо в ФИФА и УЕФА. В нем он выражает свою обеспокоенность напряженной ситуацией в связи с агрессией России на востоке Украины.

"Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если ФИФА это не одобрит, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение", – приводит выступление Бортничука в эфире Польского радио издание sport.pl.

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PZPN подходит к делу более взвешенно. Он планирует отправить официальное письмо в УЕФА с выражением своей озабоченности.

Британское издание The Mirror во вторник написало, что в этом году из-за конфликта между Россией и Украиной может измениться хозяин финала Лиги чемпионов. Матч планировалось провести на стадионе в Санкт-Петербурге.

"В УЕФА есть серьезные сомнения по поводу матча, запланированного на "Газпром Арене", в связи с украинским кризисом", — написали британские журналисты.

Польская федерация неофициальными путями уже выясняла, есть ли у УЕФА аналогичные планы на матч плей-офф Россия-Польша. По информации местных СМИ, такой сценарий переноса матча на нейтральную территорию маловероятен.

Тем не менее, Польская футбольный союз планирует официально выразить свою обеспокоенность ситуацией, к которой привела Россия.

Как аргумент, PZPN может привести отсутствие гарантий безопасности для польских футболистов в Москве.

Журналисты отмечают, что с одной стороны – действовать нужно быстро, ведь перенос матча, запланированного на 24 марта, – очень сложно со стороны логистики. С другой стороны, все ждут дальнейших развития событий в Украине и реакции западных стран.

Пресса в Польше предполагает, что матч будет сыгран по плану — на стадионе "Динамо" в Москве, потому что россиянам удастся убедить руководство УЕФА, что их столица в безопасности.

В пользу этого играет тот факт, что речь идет о стране, имеющей мощное влияние в европейской и мировой федерации: в 2018 году она организовала чемпионат мира по футболу, в 2021-м провела евроматчи, в этом году – получила финал Лиги чемпионов, а российский "Газпром" является ведущим спонсором УЕФА.

Если Польша выиграет у России, то в решающем матче за выход на чемпионат мира она сыграет с победителем пары Швеция-Чехия. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в конце 2022 года.

В понедельник Владимир Путин подписал указ о признании независимости двух самопровозглашенных республик на Донбассе - Донецкой и Луганской. Он также отправил туда войска, объяснив это своей заботой о мире в регионе. Ситуация затрагивает и мир спорта, в том числе матч между Россией и Польшей, который намечен на 24 марта в Москве.