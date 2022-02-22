Финал Лиги чемпионов могут забрать у Санкт-Петербурга после признания Путиным 'Л/ДНР'

Финальный поединок главного клубного турнира планеты по футболу Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга из-за агрессии России по отношению к Украине. Пока что в УЕФА не приняли конкретного решения, но после признания президентом РФ Владимиром Путиным "Л/ДНР" размышляют о возможном изменении места проведения матча, намеченного на 28 мая.

Об этом пишет британское издание Mirror. Причиной кардинального шага европейских функционеров может стать вторжение российских войск в Украину. В таком случае у УЕФА не останется другого выхода, как забрать у Санкт-Петербурга почетное право. В качестве альтернативной арены называется знаменитый лондонский стадион "Уэмбли". Он будет фаворитом, особенно если в финал пробьются две английские команды.

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В то же время оргкомитет матча опроверг возможную его отмену в Санкт-Петербурге.

"УЕФА – крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и УЕФА никаких обсуждений на эту тему не было и быть не может. Мы ведем подготовку к финалу в плановом режиме. Ждем приезда более 50 тысяч иностранных болельщиков", – сказал в комментарии ТАСС генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

Также появилось сообщение и репортера издания Evening Standard Дэна Килпатрика о том, что УЕФА мониторит ситуацию, но не планирует переносить игру в другое место.

Напомним, в прошлом году финал Лиги чемпионов перенесли из турецкого Стамбула в Порту. Однако тогда причиной стали ограничения из-за пандемии коронавируса.

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