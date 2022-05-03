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"В полной заднице. Так держать". Россияне в ярости на Путина после решения УЕФА

Максим Иншаков
Футбол
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Путин

Поклонники футбола из России назвали своего президента Владимира Путина виновным в том, что страна как минимум на один сезон лишилась возможности выступать в еврокубках. Фанаты назвали такую ситуацию "полной задницей".

Комментарии болельщиков

Российские юзеры в ярости от действий своего лидера, который вновь "всех переиграл".

Комментарии болельщиков
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Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Болельщики иронизируют, что это будет первым сезоном в истории, в котором российские клубы не опозорятся в Европе.

Комментарии болельщиков

Пользователи напоминают, что, когда русские клубы вернутся на международную арену, то они "пробьют максимальное дно" в таблице коэффициентов УЕФА.

"Будут находится на месте условной Греции или Косово.Так что с уверенностью можно сказать что ру.футбол официально потерпел крах", – пишут поклонники спорта из РФ.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая депутат Госдумы Роман Терюшков выступил за создание Россией альтернативной футбольной федерации после отстранения команд страны-агрессора от международных турниров. Он также выступил против перехода РФ в Азиатскую футбольную конфедерацию.