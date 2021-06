В отборе ЧМ по футболу забит "самый ужасный автогол в истории". Видео

Голкипер сборной Гаитти по футболу Жозуэ Дюверже совершил грубейшую ошибку в отборочном матче чемпионат мира по футболу в зоне КОНКАКАФ против Канады. В поединке 15 июня зрители в шоке наблюдали, как 21-летний игрок несколько раз ловил мяч, прежде чем тот пересек линию ворот.

На 46-й минуте защитник Кевин Лафранс отдал легкий пас своему вратарю. Однако Дюверже с первой попытки не справился с мячом, так что круглый снаряд оказался всего в нескольких сантиметрах от линии.

Мяч так медленно катился, что у Жозуэ еще оставалась возможность спасти команду от гола, однако он не справился и со второго раза.

Опорная нога гаитянского игрока подтолкнула мяч в ворота. Дюверже стоял в недоумении, прежде чем положить голову на руки. Он выглядел совершенно сбитым с толку тем, как он пропустил гол.

Haiti goalkeeper Josué Duverger with possibly the best/worst own goal in history against Canada 🙃



