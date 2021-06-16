В отборе ЧМ по футболу забит "самый ужасный автогол в истории". Видео

Голкипер сборной Гаитти по футболу Жозуэ Дюверже совершил грубейшую ошибку в отборочном матче чемпионат мира по футболу в зоне КОНКАКАФ против Канады. В поединке 15 июня зрители в шоке наблюдали, как 21-летний игрок несколько раз ловил мяч, прежде чем тот пересек линию ворот.

На 46-й минуте защитник Кевин Лафранс отдал легкий пас своему вратарю. Однако Дюверже с первой попытки не справился с мячом, так что круглый снаряд оказался всего в нескольких сантиметрах от линии.

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Мяч так медленно катился, что у Жозуэ еще оставалась возможность спасти команду от гола, однако он не справился и со второго раза.

Опорная нога гаитянского игрока подтолкнула мяч в ворота. Дюверже стоял в недоумении, прежде чем положить голову на руки. Он выглядел совершенно сбитым с толку тем, как он пропустил гол.

Haiti goalkeeper Josué Duverger with possibly the best/worst own goal in history against Canada 🙃



(via @onesoccer)pic.twitter.com/JW0Z2IC7HI — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2021

Пикантности добавляет от факт, что Дюверже родился в Монреале и вырос в Канаде, но благодаря своему семейному наследию получил право играть за Гаити.

Канада выиграла со счетом 3: 0 и обеспечила себе место в следующем раунде отборочных матчей КОНКАКАФ благодаря ударам Кайла Ларина и Жуниора Хойлетта.

Североамериканцы впервые за 24 года вышли во второй этапе в погоне за всего лишь вторым выступлением на чемпионате мира в своей истории.

Они попали в группу с Мексикой, США и Гондурасом. Три лучшие из восьми выходят в финальный турнир в Катаре в 2022 году, а команда, занявшее четвертое место, будет играть в плей-офф.

Болельщики в соцсетях посочувствовали Дюверже после его ошибки, которую назвали худшим автоголом за всю историю. За сутки видео собрало более 4 мл просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, зрители матча 21-го тура североирландской Премьер-лиги между "Глентораном" и "Колрейном" (2:2) стали свидетелями невероятно курьезного момента. Игрок "Колрейна" забил "лучший автогол" ударом с 30 метров.