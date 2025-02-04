'Динамо' выкрутилось в последний момент. Кто не выиграл ни одного матча в обновленных еврокубках

По итогам сразу трех измененных главных клубных соревнований, Европа увидела взлеты андердогов и падение грандов. Как всегда, не обошлось без команд с нулем побед, хотя УЕФА надеялась, что такого не будет. Киевское "Динамо" в последний момент выпрыгнуло из такого списка. Почему полное поражение на турнире – это сенсация? И кто эти неудачники? Рассказывает OBOZ.UA.

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УЕФА говорит, что турниры стали конкурентнее

Что до Этапа лиги, что после него УЕФА намекала на главную идею нового формата - баланс в соревнованиях. То есть, возросло количество игр между равными соперниками, а затем и игр одинаковой силы. Также значительно снизилась разница между ключевыми местами большой таблицы: только в Лиге чемпионов 25 команд претендовали одновременно и на первую восьмерку, и на зону полного вылета. В Лиге Европы количество клубов было еще больше. Что говорить, если "Астон Вилла", находясь на 9-м месте, имела 25% занять 25-ю позицию!

Это и отмечает УЕФА: говорят, что произошло равномерное распределение по турнирной таблице команд из разных корзин. Например, "Лейпциг", который был в первой корзине, без шансов вылетел из ЛЧ. А те же англичане заскочили третьим клубом в топ-8, находясь в 4-й корзине как дебютант соревнований. Изменилось и качество выступлений: по итогам общего этапа представители четвертой корзины в среднем набрали по 1 очку за тур. Раньше слабые команды не всегда получали на групповых стадиях даже 0.7 балла. Да, сейчас у клубов есть 8 матчей, а не 6, однако они уже не так страдают от грандов, потому что у тех хватает собственных проблем и нервов.

Были случаи, где не хватало даже 3 победы

Снова и снова возвращаемся к расчетам УЕФА: до старта Этапа лиги там считали, что 7.6 очков будет достаточно для выхода по крайней мере до стыков. Как оказалось, расчеты ошибочны – 32% от максимума очков далеко не гарантия евровесны. По итогам двух турниров, где было по 8 матчей, два клуба не влезли в зону стыков в Лиге чемпионов, четыре – в Лиге Европы. Для Лиги конференций тот же показатель составляет 5.7 очков, но трем клубам этого оказалось маловато. Всюду имели свое влияние случайно потерянные очки или дополнительные показатели.

Драма последнего тура, с расчетом очков, развернулась и в ЛЧ, и в ЛЕ. Все мы видели пример загребского "Динамо", которое феерически переиграло "Милан" и выбросило россонери из первой восьмерки. Но даже 11(!) очков хорватам было мало, чтобы выйти в следующую стадию. Но еще больше драмы было в матче "Браги". В 8-м туре команда встречалась с "Лацио", лидером таблицы. И представьте, что португальцы нанесли орлам поражение, единственное за весь групповой этап. Домашняя победа 1:0 положила в копилку 10 баллов. Надо было забить всего-навсего еще один мяч, чтобы по дополнительным показателям обойти "Фенербахче" и попасть в стыки Лиги Европы. Как понимаете, этого так и не вышло. 10 очков и только гол разницы отправили "Брагу" соревноваться за чемпионство в Португалии.

В Лиге чемпионов есть двойной тотальный провал

В каждом турнире есть по 2 команды с нулем в графе побед. Но только в ЛЧ обновление от УЕФА не помогло: "Слован" и "Янг Бойз" не только не выиграли, но вообще не взяли очков. Привычный для квартетов случай выглядит уникальным для этапа лиги. 5 команд элитного турнира как-никак, но смогли получить по одной победе ("Болонья" вообще дортмундскую "Боруссию" обыграла). А вот эти два участника таблицы забрали статус главных неудачников первого сезона новой ЛЧ.

"Янг Бойз" точно не ожидали такого хода событий. Три попытки в группе ЛЧ до этого даже в самом худшем случае заканчивались как 4 очка с "Ювентусом" и "МЮ". Швейцарцы были в третьей корзине перед жеребьевкой группы 24/25 и точно надеялись хотя бы на стыки. Но умудрились проиграть всем, даже "Црвене Звезде"; пострадали также и от "Шахтера". 0 очков, всего 3 гола и 24 пропущенных. Они - наихудшая команда нынешней Лиги чемпионов.

"Слован" 35-я команда ЛЧ только потому, что 7 раз точно пробил по воротам соперника. По пропущенным у них даже хуже, чем у "Янг Бойз" – 27 мячей. Братиславцы чудом попали в только вторую в их истории Лигу чемпионов и сразу записали себя в когорту лузеров. Они ни на что не смогли, хотя и казались близкими к ничьей во время 2:3 против "Милана". А еще швейцарцы и словаки, из-за 8 поражений, ничего не положили в казну команды.

Лига Европы: без сюрпризов, но могло быть лучше

Этап лиги во втором по силе турнире без побед так же завершили 2 клуба: "Ницца" и "Лудогорец". У этих на двоих не соберется и 20 евросезонов, как бы ни пытались. Хотя даже так упомянутые нами клубы провели сезон лучше, чем "Янг Бойз" и "Слован" - на ничьих записали себе 3 и 4 пункта соответственно. "Лудогорец" даже отобрал очки у "Лацио". Фанаты откровенно ждали большего: французы в последнее время все ближе к медальным позициям, у болгар 13 подряд побед во внутреннем турнире. Но на европейской арене дожать соперников до победы не удалось.

В последний момент из этого перечня спаслось "Динамо", победив "РФШ": помог точный удар Пихаленка на исходе матча. Кстати, латвийцы тоже красиво выскочили из списка команд без побед: на домашней арене наказали за безответственность "Аякс". Их первый выход на большую стадию турнира хоть и завершился вылетом, принес достаточно денег за 5 очков. И этот итог гораздо сильнее, чем беззубая игра украинской команды на протяжении всего турнира.

Лузеры Лиги конференций каждый раз были в шаге от победы

В Лиге конференций не обошлось без украинского следа. Так же только 2 команды не выиграли ни матча, одна из них – "Ласк". Таловеров провел только 3 полных игры в еврокубках и не особо помог команде: с ним в составе (суммарно 5 матчей), австрийцы взяли 2 из итоговых трех очков. Похоже, неудачное выступление в ЛК стало последней каплей в колебаниях украинца по переходу в "Плимут".

Другая команда без побед – "Петрокуб". Их очки пришлись на финал турнира, 4 и 6 тура. Молдовская команда смогла на 96-й минуте отобрать очки у "Башакшехира" и устроила перестрелку с "Хартс" 2:2. 9 лет понадобилось на то, чтобы выйти в первый в их истории групповой этап еврокубков, поэтому даже 2 ничьи здесь – настоящий праздник. В ЛК команды менее известны, но даже на таком уровне нужно соревноваться так, чтобы этот праздник был продлен. Хоть одной победой. Не в этом ли смысл ежегодно тягаться за турнир?