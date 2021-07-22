В матче отбора ЛЧ футболист забил гол фантастическим дальним ударом. Видео
В первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Нефтчи" (1:0) был забит красивейший гол. Его на свой счет записал полузащитник Мади Камара.
На 29-й минуте встречи гвинейский футболист получил пас от экс-игрока сборной Франции Матье Вальбуэна и одним касанием запустил мяч по невероятной траектории за шиворот голкиперу. Как оказалось позже, это взятие ворот стало единственным в поединке.
Камара не удалось доиграть матч до конца, поскольку на 43-й минуте он оставил свою команду в меньшинстве. В борьбе за мяч с игроком "Нефтчи" он высоко задрал ногу и ударил соперника по лицу.
Во втором тайме составы уравнялись, что помогло грекам довести дело до победы. Второе противостояние между клубами пройдет 28 июля в Баку.
Напомним, что с нынешнего сезона во всех еврокубках не действует правило выездного гола, введенное еще в 1965 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче отбора Лиги чемпионов польский полузащитник "Легии" Бартош Капустка получил травму, празднуя гол, и не смог продолжить игру.