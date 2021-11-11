В Лондоне команда с форвардом на воротах отыгралась с 0:3, забив трижды после 90-й минуты. Видео

Молодежная команда лондонского "Арсенала" вошла в историю, невероятным образом спасшись от поражения в матче с ровесниками из "Лестера" в чемпионате Англии U-23. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Молодые футболисты провели сухой первый тайм, зато после перерыва порадовали фанатов голевой феерией. С 60-й по 77-й минуты игроки "Лестера" забили три безответных мяча.

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После третьего пропущенного гола вратарь "Арсенала" получил травму, а так как замен больше не осталось, в ворота встал датский нападающий Мика Бирет.

"Лестер", решив, что дело сделано, практически перестал играть и поплатился.

На 91-й минуте Тим Акинола отквитал первый мяч, на 93-й Омари Хатчинсон сократил отставание до минимума и на 97-й Фоларин Балогун сравнял счет – 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в чемпионате Англии футболист спрятался за спиной вратаря и спас команду от поражения.