Футболист спрятался за спиной вратаря и спас команду от поражения в чемпионате Англии. Видео курьеза

В матче девятого тура английской Первой лиги (третий по силе дивизион) между "Ипсвич Тауном" и "Шеффилд Уэнсдей" случился курьезный момент, который решил исход противостояния. Игра закончилась вничью 1:1.

На 26-й минуте встречи вторая команда открыла счет после розыгрыша стандартного положения. Несмотря на все попытки хозяев, им долгое время не удавалось восстановить паритет.

Шла 90-я минута поединка, когда нападающий "Ипсвича" решил схитрить, спрятавшись за спиной голкипера, и подождать, пока последний введет мяч в игру. Не дождавшись подсказок от партнеров, вратарь опустил "круглого" на землю, чем сразу же воспользовался футболист хозяев.

Видео дня

Он не стал завершать атаку самостоятельно и подождал помощи от одноклубников. После короткой комбинации мяч оказался в сетке ворот "Шеффилда".

"Ипсвич" не лучшим образом начал сезон и идет в зоне вылета с 7 очками после 8 матчей. "Уэнсдей" занимает 11-е место с 12 пунктами после 8 игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, невероятная грубость футболиста "Лутона" в поединке чемпионата Англии против "Суонси" вызвала бурное обсуждение в сети.