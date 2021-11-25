В Лиге чемпионов установлен исторический рекорд. Видео

Нападающий "Аякса" Себастьян Алле стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить девять голов в своем дебютном сезоне в турнире. 27-летний форвард сборной Кот д’Ивуара оформил дубль в матче 5-го тура против турецкого "Бешикташа".

По этому показателю Алле опередил Эрлинга Холанда. Игрок дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Норвегии установил в 2019 году - восемь голов в пяти матчах.

Кроме того, француз с ивуарийскими корнями стал лишь четвертым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, дебютировавшим в групповом раунде турнира, забив в каждом из пяти стартовых матчей.

Видео дня

До него это удавалось Алессандро Дель Пьеро ("Ювентус") , Диего Косте ("Атлетико") и Холанду ("Зальцбург").

Голевая серия Себастьяна Алле:

15 сентября. "Спортинг" - "Аякс" (4 гола)

28 сентября. "Аякс" – "Бешикташ" (1 гол)

19 октября. "Аякс" – "Боруссия" Дортмунд – (1 гол)

3 ноября. "Боруссия" Дортмунд – "Аякс" – (1 гол)

24 ноября. "Бешикташ" – "Аякс" – (2 гола)

Всего Алле провел за "Аякс" в сезоне 2021/22 19 матчей и забил 19 голов во всех турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Бешикташ" – "Аякс" завершился со счетом 1:2.