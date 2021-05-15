В Кривом Роге болельщики с палкой напали на поле на арбитра, остановив матч ЧУ

В Кривом Рогу матч 22-го тура Второй лиги чемпионата Украины по футболу между "Кривбассом" и "Металлургом" был прерван из-за беспорядков, устроенных болельщиками гостевой команды.

На 14-й минуте при счете 2:0 несколько зрителей выбежали на поле и попытались напасть на арбитра поединка Алексея Деервянского. Охрана, дежурившая на стадионе, остановила хулиганов, однако к ним на подмогу высыпало еще с десяток зрителей. Один из фанатов был вооружен палкой.

Поединок возобновился лишь через 50 минут после того, когда всех нарушителей вывели за пределы стадиона. Больше в игре голов забито не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финальном матче Кубка Украины по футболу киевские болельщики устроили потасовку с полицией, пытаясь прорваться на стадион.

Сам же финал между "Динамо" и "Зарей" завершился со счетом 1:0 в пользу киевлян.