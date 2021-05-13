Ультрас "Динамо" подрались с полицией на финале Кубка Украины. Видео

Во время финального матча Кубка Украины в Тернополе между "Динамо" и "Зарей" фанаты киевского клуба устроили драку с полицией, сообщает телеканал "Футбол".

Ультрас попытались прорваться к сектору болельщиков "Зари", но их оттеснили правоохранители. Это не остановило гостей из Киева, которые попытались штурмом пройти силовиков. В результате и произошла стычка с бойцами, охранявшими порядок возле стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские ультрас после полуфинального матча Кубка Украины по футболу устроили обструкцию голкиперу "Динамо" Денису Бойко.

Группа фанатов по окончанию встречи с "Агробизнесом" устроила скандирование "Крыса! Крыса!", из-за поддержки вратарем тренера Мирчи Луческу.