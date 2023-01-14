''В каждом уголке планеты...'' Зозуля рассказал, что будут делать с россиянами после трагедии в Днепре

Украинский нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля написал эмоциональный пост в Instagram после российского ракетного удара по Днепру. Спортсмен признался, что переживает с пострадавшими всю боль этой трагедии, а его ненависть к мо*калям просто не имеет границ.

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Зозуля посоветовал "ра*истским выплодкам" запомнить простую истину, что их никогда не простят ни украинцы, ни наши дети, ни наши внуки.

"Мы будем ловить вас в каждом уголке планеты даже через десятки лет и в лучшем случае будем плевать вам в лицо, презирать и загонять в стойло, в котором вам и место. Мои дети знают, что любая ре*истская личинка одним своим существованием несет угрозу человечеству. И это клеймо позора уже никогда не смыть", – написал Роман.

У футболиста нет сомнений, что все население РФ должно понимать неизбежность возмездия.

"Все 140 млн этих дегенератов должны существовать в страхе, с осознанием того, что бумеранг не сегодня – завтра прилетит и разрушит их и без того никчемную жизнь. Не существует хороших русских - все к одному одинаковые и все к одному будут отвечать за развязанную против украинцев войну и за жестокие убийства невинных людей. Гореть вам, вылупки, и не тлеть!" – сказал Зозуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбили силы Противовоздушной обороны Украины.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. Полностью разрушен один из подъездов.

Позже стало известно, что удар был нанесен авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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