Уничтожены 18 крылатых и 3 управляемые авиационные ракеты: Залужный о последствиях массированной ракетной атаки РФ

В субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки страна-агрессорка Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 21 из них сбила противовоздушную оборону Украины.

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Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что утром в субботу Россия атаковала Киев с северного направления.

Для этого оккупанты использовали зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300).

После обеда РФ применила против мирных жителей Украины высокоточное оружие. Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатых ракетах морского базирования "Калибр", управляемых авиационных ракетах Х-59. Их оккупанты пытались направить по объектам критической инфраструктуры Украины.

"В общей сложности враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", – отметил Залужный.

В то же время, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что во время массированного ракетного удара было уничтожено 25 из 38 ракет различных типов.

Отмечается, что запуски осуществлялись из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, а также надводных кораблей и подлодок из акватории Черного моря. Всего таким образом было запущено 23 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Кроме того, из истребителей Су-35 путинская армия совершила пять пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Еще пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Именно одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре.

"Итак, в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59", – заявили в Воздушных Силах.

Следует отметить, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них - 3 ребенка, спасены 20 человек, из них - 3 ребенка. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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