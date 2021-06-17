В Италии перед матчем Евро-2020 взорвали "бомбу" недалеко от стадиона

В Риме недалеко от "Стадио Олимпико" взорвали подозрительный предмет, обнаруженный в автомобиле Smart. Это произошло 16 июня за несколько часов до начала матча Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Как передает Corriere dello Sport, в полицию поступило сообщение о возможной заложенной бомбе в нескольких километрах от арены на площади Манчини, через которую болельщики шли на футбол.

На указанное место прибыла группа саперов и менее чем за два часа до начала поединка был совершен управляемый взрыв. Но была ли там бомба на самом деле, неизвестно.

Примечательно, что именно на стадионе в Риме был сыгран первый матч Евро-2020. Открывать чемпионат выпала честь Италии и Турции, их встреча закончилась победой команды Роберто Манчини со счетом 3:0.

Видео дня

В своем втором матче на турнире итальянцы с таким же счетом разбили сборную Швейцарии.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения от Нидерландов сборной Украины предстоит сыграть против Северной Македонии. Матч состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте.