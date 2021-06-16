Судить будут россияне! Италия – Швейцария: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

В среду, 16 июня, сборная Италии в рамках второго тура Евро-2020 сыграет против Швейцарии. Итальянцы являются фаворитом этого поединка и единоличным лидером группы А.

Матч состоится на "Олимпико" в Риме, начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию встречи.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Евро-2020. 2-й тур

Группа А

"Олимпико", Рим

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Арбитр VAR: Бастиан Данкерт (Германия)

Италия – Швейцария – 0:0

Ориентировочные составы: Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Видео дня

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес, Шакири, Эмболо, Сеферович.

5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня во втором туре группы А Италия сыграет против Швейцарии. В первом матче итальянцы справились с турками со счетом 3:0, а их соседи расписали ничью с Уэльсом, 1:1.

Ситуация в группе сейчас такая:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Поединок покажут телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также трансляции будут доступны на "Россия 1" и "Беларусь 5". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗЫ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Фаворитами букмекеры называют итальянцев и принимают ставки на их победу с коэффициентом 1.66. Вероятность успеха сборной Швейцарии оценили в 6.20. На ничью предлагают 3.80.

СУДЬИ МАТЧА ИТАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Встречу рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На линиях ему помогут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым судьей назначен англичанин Майкл Оливер, а за систему видеоповторов будет отвечать немец Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

"Я по-прежнему уверен в том, что сборная Италии – одна из сильнейших команд на турнире. В первом матче против Турции нам было тяжело. Знаем, что должны показывать в каждом матче максимум и не думать, что все произойдет само собой".

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

"Я вернулся [на стадион "Олимпико"] спустя восемь лет, и он прекрасен. Рим – тоже удивительный город. Но мы сосредоточены исключительно на игре. Нет никаких секретов [как победить Италию]. Мы должны играть смело и сохранять концентрацию все 90 минут".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Италия и Швейцария хорошо знакомы. Европейские соседи встречались 57 раз, из них 32 матча были товарищескими. Статистика, конечно, в пользу итальянцев. Они победили в 28 поединках и лишь 7 раз проиграли. Соотношение мячей 106:65. То есть, около 3 голов на матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в первом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам, хоть и забила два ярких гола. Отличились Андрея Ярмоленко и Роман Яремчук.