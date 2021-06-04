В Италии футболист умер во время матча в память о брате

29-летний экс-футболист "Пармы" Джузеппе Перрино умер во время матча в память о своем покойном брате. У него случился сердечный приступ.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на неаполитанские СМИ, медики быстро прибыли на место происшествия, но спасти его жизнь не смогли. Отмечается, что трагедия произошла через три года после того, как его 24-летний родственник Рокко неожиданно скончался в результате инфаркта.

Местные власти хотят провести вскрытие, чтобы определить причину смерти Джузеппе.

В юном возрасте Перрино-старший защищал цвета "Пармы", а также представлял свою страну, выступая за команду Lega Pro до 21 года. Он покинув родной клуб, так и не сыграв за него на взрослом уровне, и провел свою карьеру в коллективах из третьего и четвертого дивизионов Италии.

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"Парма" выразила соболезнования семье и близким Джузеппе, а мэр города Поджомарино Маурицио Фаланга отменил торжественное празднования в честь Дня провозглашения Итальянской Республики, отдав дань уважения Перрино.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Сергей Ференчак, который принял российское гражданство, умер в Крыму в 37 лет.