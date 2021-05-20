Украинский футболист, принявший российское гражданство, умер в Крыму в 37 лет

Бывший футболист "Зари", "Таврии" и "Севастополя" Сергей Ференчак умер в возрасте 37 лет, сообщает пресс-служба ФК "Севастополь". Причины смерти полузащитника не называются.

Ференчак профессиональную карьеру начал в армянском "Титане" во Второй лиге. Летом 2005 года попал в красноперекопский "Химик". В июле 2007 года подписал контракт с симферопольской "Таврией". В августе 2007 года был арендован "Севастополем", клуб выступал в Первой лиге.

Летом 2008 года вернулся в "Таврию". В Премьер-лиге дебютировал 3 августа 2008 года в матче против полтавской "Ворсклы" .

Летом 2009 года вернулся в "Севастополь", стал капитаном команды. В составе команды Сергей сыграл 215 официальных матчей и забил 19 мячей. В июле 2011 года, после вылета "Севастополя" в Первую лигу, перешел в луганскую "Зарю", подписав с командой контракт на 3 года. В январе 2014 года покинул состав "Зари".

После присоединения Крыма к России принял российское гражданство. В феврале 2015 года стал игроком севастопольского СКЧФ, который выступает в чемпионате Крыма. С 2019 года работал тренером группы начальной подготовки в клубе "Севастополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года 23-летний украинский футболист-чемпион скончался в одной из больниц Севастополя после тяжелой черепно-мозговой травмы.