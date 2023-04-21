В Госдуме возмутились отказом сборной России от турнира в Азии, обвинив НАТО в поддержке Украины и угрозе РФ

Так называемый депутат Государственной думы Роман Терюшков раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за отказ принимать участие в чемпионате Центрально-азиатской конфедерации – CAFA-2023. Член партии "Единая России" отметил, что РФ сегодня должна идти как можно дальше от Европы.

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Об этом Терюшков заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Фанат режима Владимира Путина обвинил Европу и страны НАТО в поддержке Украины, которая продолжает защищаться от военной агрессии Российской Федерации. Псевдодепутат призвал спортивные федерации страны переходить в Азию.

"Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии. В первую очередь это вызвано отсутствием позиции органа исполнительной власти, который отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта. Европа представлена странами – в большинстве своем членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущему гибель нашим солдатам и мирному населению страны. В сегодняшних исторических реалиях путь в Европу закрыт и невозможен", – сказал Терюшков.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Колыванов, говоривший, что украинцы принадлежат РФ, высокомерно высказался об азиатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек РФС Максим Митрофанов обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в том, что организация "слишком быстро" решила отстранить россиян от международных турниров.

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