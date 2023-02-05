В Госдуме призвали ''проявить жесткость'', чтобы спасти ''этнических русских'' от ''чисток'' в иностранных сборных

Олимпийская чемпионка занимающая сейчас место депутата Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) обязан проявить твердость с возвращению российских и белорусских атлетов на международную арену. По мнению 51-летней экс-конькобежки, если МОК не допустит Россию, то на следующей Олимпиаде будет другой инцидент, уже не связанный с русскими.

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"Мы же не знаем, чего они после начнут требовать. Если МОК пойдет на поводу, то все перерастет в бесконечную проблему. Сейчас спортсмены могут спросить: почему политики распоряжаются нашей жизнью? Мы выступаем не для кучки политиков, а для зрителей. Вы у зрителей или болельщиков спросите, как они хотят. Почему политики решили за всех?" – сказала Журова в интервью ТАСС.

Также депутат добавила, что Россия возможно и сама не захочет ехать на ОИ-2024 без национальных символов.

"Может, мы и сами еще откажемся от поездки, если нам выставят условия, которые мы не сможем выполнить. Но сейчас МОК должен проявить жесткость, иначе дойдет до чисток во всех сборных, где есть этнические русские", - подытожила Журова.

В комментариях болельщики высмеяли такую позицию чиновницы.

"Зачем Великой России соревнования в сгнившем Западе, в недружественных странах? Не надо ехать, лучше провести у себя Велико-Скрепные Олимпийские Игры Русского Мира. Каждому атлету, принявшему участие, по Мерседесу", – стебутся юзеры.

Напомним, что 25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором готов рассмотреть возвращение атлетов на международные старты.

США поддержали эту идею. Также против бойкота Олимпиады-2024 выступили и другие союзники Украины.

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