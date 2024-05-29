В Донецке оккупанты надругались над эмблемой 'Шахтера' из-за украинского языка. Фотофакт

Российские террористы и их приспешники продолжают уничтожать все, что связано с Украиной, на оккупированных территориях. В Донецке "власти" так называемой ДНР демонтировали букву "А" с эмблемы "Шахтера", которая установлена на "Донбасс Арене", чтобы русифицировать название клуба.

Соответствующие фото появились в одном из пропагандистских Telegram-каналов. "Никакого больше "Шахтаря", – гордо прокомментировали фанаты "русского мира", забыв о том, что сам стадион с приходом оккупантов из РФ не принимает крупные спортивные соревнования, как это было до вторжения 2014 года.

В октябре в России заявили о том, что министерство спорта террористического государства намерено в нынешнем году начать "восстановление" стадиона "Донбасс Арены", а также интегрировать в чемпионат РФ "уже наш "Шахтер".

А в начале марта в сети были опубликованы видеодоказательства того, что оккупанты превратили стадион "горняков" в заброшенный объект. В ролике видно, что территория вокруг спорткомплекса полностью заросла травой, которую никто не подстригает. Также видна разрушенная плитка и сломанные турникеты.

2 мая 2014 года "Шахтер" провел свой последний домашний матч на "Донбасс Арене". В сети вспомнили видео того поединка, который посетили 18 тысяч болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр"), обратился к россиянам со словами "не для вас строилась, слизняки" из-за "Донбасс Арены".

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