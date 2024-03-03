Посечена осколками. Появилось видео, во что оккупанты превратили 'Донбасс Арену'

В Tik Tok появилось свежее видео с окрестностей "Донбасс Арены" в Донецке. На видео двое местных мотоциклистов объезжают заброшенный стадион, вспоминая то, что тут было до оккупации.

"Я тут даже не ходил ни разу. Катался тут хоть раз?" - Обращается автор к своему другу - "Ну вот пожалуйста, 500 рублей закинешь за экскурсию".

Найдя съезд для людей с инвалидностью герой на видео комментирует то, что видит.

"Вон там по-моему растет картошка. Раньше внутри был ночной клуб "Tribune Lounge". Вот тут был заезд. Окна посечены осколками", – говорится в видео.

В ролике видно, что территория вокруг спорткомлпекса полностью заросла травой, которую никто не подстригает. Также видна разрушенная плитка и сломанные турникеты.

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