В Дании арбитр схватился за голову и упал на колени, увидев, что он наделал в матче. Видео

Уникальный эпизод произошел в матче 6-го тура чемпионата Дании по футболу во втором дивизионе. В игре между командами "Вендсюссель" из Хейрринга и "Фредерисией" из одноименного города судья настолько распереживался из-за своего решения свистнуть фол, что упал на колени и схватился за голову руками, прося прощения у футболистов.

Игроки "Фредерисии" убегали в перспективную атаку, защитник "Вендсюсселя" сфолил, и арбитр, вместо того, чтобы дать доиграть момент, а затем показать отложенную желтую карточку, зачем-то дал свисток.

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Поняв свою ошибку, рефери не смог сдержать эмоций. В итоге утешить судью подошли как футболисты гостей, так и хозяева поля.

На тот момент "Фредерисия" проигрывала 0:1, но в результате смогла свести встречу к ничьей - 1:1.

В комментариях под видео пользователи восхищаются поступком арбитра.

"Когда судья признает свою неправоту, это очень человечно. Большинство судей не признают свои ошибки, но он не просто признает это, но делает это публично, чтобы все могли это увидеть. Это достойно восхищения", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Гондураса арбитр стал стрелять из пистолета, чтобы отогнать от себя футболистов.