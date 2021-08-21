Арбитр стал стрелять из пистолета, чтобы отогнать от себя футболистов. Видео

Необычный инцидент произошел на игре между любительскими футбольными командами в Копане (Гондурас). Главный арбитр матча продемонстрировал альтернативный и эффективный способ успокоения игроков, недовольным судейскими решениями.

После претензий футболистов и зрителей в неадекватном судействе, рефери поединка достал пистолет и несколько раз выстрелил в землю. После этого все, кто был возмущен работой арбитра, неожиданно быстро удалились.

По информации местных СМИ этот эпизод стоил судье работы, однако официальной информации о последствиях не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче одной из любительских лиг чемпионата Бразилии. Арбитр встречи, по совместительству работавший в полиции, оригинально попытался наказать футболиста, который его ударил.

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Игрок выразил недовольство решением назначить пенальти, приложившись рефери по лицу. Судья не долго думая отправился на скамейку, где достал свой пистолет и наручники.