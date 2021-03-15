В чемпионате Нидерландов команды забили три автогола в одном матче. Видео

В матче 26-го тура чемпионата Нидерландов между АЗ и "Твенте" (4:1) более половины голов были забиты в свои ворота.

Хозяева быстро открыли счет уже на 5-й минуте встречи, а затем дважды отличились благодаря неудачным действиям своих соперников. Сначала защитник "Твенте" Дарио Думич пытался перехватить мяч после прострела, но переправил его в сетку, а затем ошибку допустил голкипер гостей Йоэл Дроммел.

В концовке тайма нападающий АЗ Альберт Гудмундссон ответил соперникам своим автоголом и помог им сократить отставание в счете, но на большее "Твенте" не хватило. Под занавес матча они пропустили четвертый мяч, а уже в добавленное ко второму тайму время могли получить и пятый, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

На видео эти моменты можно посмотреть, начиная с 0:47.

Гости ведут борьбу за последнюю путевку в плей-офф за Лигу Европы и находятся на восьмом месте в таблице с 36 очками после 26 матчей. АЗ идет третьим с отставанием в три пункта от второй позиции, которая дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тен Копмайнерс из АЗ отличился фантастическим голом пяткой в ворота ПСВ в поединке чемпионата Нидерландов.