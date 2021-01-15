В Нидерландах футболист забил фантастический гол пяткой с лета. Видео

В матче 16-го тура высшей лиги чемпионата Нидерландов по футболу между ПСВ и АЗ был забит невероятный по красоте гол, который принес победу второй команде.

На 39-й минуте при счете 0:1 гости заработали право на угловой. Подача последовала на ближнюю штангу, где находился Тен Копмайнерс. Игрок АЗ решил не тратить время на прием мяча и первым касанием пробил по воротам соперников пяткой, находясь спиной к цели. Такой удар застал врасплох голкипера, в результате чего игровой снаряд залетел ему за шиворот.

Поединок закончился выездной победой команды из Алкмара со счетом 3:1. Это позволило ей приблизиться к лидирующему "Аяксу" на расстояние семи очков. АЗ теперь занимает пятое место и отстает от ПСВ на три пункта.

Отметим, что Копмайнерс является невероятно результативным футболистом. Несмотря на то, что он преимущественно выступает на позиции опорного полузащитника, на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах нынешнего сезона.

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