В чемпионате Франции голкипер потерял сознания от взрыва на стадионе во время матча. Гру було скасовано. Видео

Грандиозным скандалом завершился матч 8-го тура чемпионата Франции по футболу между "Монпелье" и "Клермоном". Игра не была доиграна из-за инцидента, случившегося в концовке поединка.

Встреча проходила в напряженной борьбе и первый тайм закончился со счетом 2:2. Во втором преимущество хозяев стала очевидной, и они смогли забить два безответных гола.

На 91-й минуте, когда вопрос о победителе уже не стоял, фанаты "Монпелье" решили сделать медвежью услугу своему клубу. Один из неадекватов кинул петарду в голкипера "Клермона" Мори Диау.

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Взрыв, прозвучавший у ног вратаря сборной Сенегала, полностью его оглушил. Диау на несколько секунд потерял сознание и как подкошенный упал на газон.

Одноклубник Мори бразилец Нето Боржес не сдержал эмоций, показав фанатам жестом, все что он о них думает. В ответ рефери показал ему красную карточку.

В итоге медикам пришлось унести Диау на носилках и отправить в госпиталь, а главный судья встречи отказался продолжать матч.

Теперь "Монпелье" вместо уверенных 3 очков за победу, с большой вероятностью будет присуждено техническое поражение 0:3.

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