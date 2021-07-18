В Чехии назвали доисторическим футбол сборной России на Евро-2020

Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка назвал сборные Турции и России главными разочарованиями Евро-2020 в контексте современности подхода к игре. По словам специалиста, особенно его удивило неудачное выступление команды, которой руководил Станислав Черчесов.

В интервью изданию isport.cz он признался, что ожидал от команды РФ большего после того, как она вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018. С другой стороны, чеха приятно удивили Швейцария, Дания и Австрия.

"Кто на Евро-2020 не следовал базовым принципам и показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня больше, поскольку после чемпионата мира я думал, что они на подъеме. Они обладают большим потенциалом, чем то, что мы увидели. Я считаю позорным выступление России в матче с Данией. Внезапно оказалось, что они играют не лучшим образом, особенно в обороне и при потере мяча. Мы также увидели, что в современный футбол могут играть не только большие державы, но и такие маленькие страны, как Швейцария, Дания, Австрия и, конечно же, Бельгия", – поделился своим мнением Личка.

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Напомним, что на Евро-2020 Россия потерпела два разгромных поражения и заняла последнее место в группе с тремя очками после трех матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футбольный союз объявил об отставке Черчесова после провала на чемпионате Европы.