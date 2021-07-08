Россия отправила в отставку Черчесова после провала на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Это случилось после провала его команды на Евро-2020.

На официальном сайте РФС сообщается, что решение о прекращении сотрудничества со специалистом было принято по обоюдному согласию. В организации начали поиск кандидатов, которые будут готовить сборную к следующим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", – заявил президент РФС Александр Дюков.

Видео дня

Отметим, что Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года и начал готовить ее к домашнему чемпионату мира. На ЧМ-2018 его подопечные преодолели групповой этап, а в 1/8 финала сенсационно прошли Испанию в серии пенальти, но уже на следующей стадии таким же способом уступили будущим финалистам хорватам.

На Евро-2020 россияне выиграли только один поединок из трех и заняли последнее место в квартете B, где им противостояли Бельгия, Дания и Финляндия.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо признался, что для него была бы большой честью работа в национальной команде РФ.