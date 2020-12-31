В бразильском клубе прокомментировали переговоры с Тайсоном из "Шахтера"

Новый вице-президент бразильского "Интернасьоналя" Жоао Патрисио Херрманн признался, что переговоры о подписании контракта с лидером "Шахтера" Тайсоном сейчас не ведутся.

Как сообщает издание Globoesporte, прежнее руководство клуба "продуктивно" пообщалось с легионером "горняков", заложив фундамент для заключения предварительного соглашения. Несмотря на это, пока что "Интернасьональ" не добился прорыва в разговорах с футболистом.

"Тайсон является востребованным футболистом на мировом рынке. Его контракт заканчивается в середине 2021 года. У нас состоялся очень приятный разговор с представителем игрока, в рамках которого мы обсудили желания обеих сторон. Пока у нас нет прогресса по его трансферу", – рассказал Херрманн.

Напомним, что бразилец приехал в Украину в 2010 году, начав выступать за харьковский "Металлист". В январе 2013 года его купили "горняки". С тех пор он провел 290 матчей за команду, забив 55 голов и отдав 78 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" не собирается отпускать Тайсона в зимнее межсезонье, несмотря на скорое окончание его контракта.