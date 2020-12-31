У бразильському клубі прокоментували переговори з Тайсоном із "Шахтаря"

Новий віцепрезидент бразильського "Інтернасьоналя" Жоао Патрісіо Херрманн зізнався, що переговори про підписання контракту з лідером "Шахтаря" Тайсоном зараз не ведуться.

Як повідомляє видання Globoesporte, колишнє керівництво клубу "продуктивно" поспілкувалося з легіонером "гірників", заклавши фундамент для укладення попередньої угоди. Незважаючи на це, поки що "Інтернасьональ" не досягнув прориву в розмовах із футболістом.

"Тайсон є затребуваним футболістом на світовому ринку. Його контракт закінчується в середині 2021 року. У нас відбулася дуже приємна розмова з представником гравця, під час якої ми обговорили бажання обох сторін. Поки у нас немає прогресу щодо його трансферу", – розповів Херрманн.

Нагадаємо, що бразилець приїхав в Україну в 2010 році, почавши виступати за харківський "Металіст". У січні 2013 року його купили "гірники". Відтоді він провів 290 матчів за команду, забивши 55 голів і віддавши 78 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" не збирається відпускати Тайсона в зимове міжсезоння, незважаючи на майбутнє закінчення його контракту.