"В Англии я такого не замечал". Миколенко назвал недостаток Украины

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко считает, что в Англии не так критикуют футболистов за неудачи, как в Украине. По словам 24-летнего игрока, за границей гораздо лояльнее относятся к провалам спортсменов.

Видео дня

"Знаете, как у нас, сыграешь плохую игру за "Динамо" или сборную, у тебя в директе сто плохих сообщений. В Англии я такого не замечал", - заявил Миколенко в интервью Sportarena.

Виталий признался, что последнее время он не смотрит футбольные украинские СМИ, потому что много вырвано из контекста.

"Написали комментарии о Миколенко, Мудрике или Зинченко после игры", "Убили игрока, как он оправится после этого?" - в Англии такого нет, что "убивают" очень сильно прям все. Люди ценят, когда мы плохо сыграли и проиграли, но я даю людям уважение, а люди меня благодарят, - сказал Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, что Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января 2022 года. В Англии успел сыграть 51 матч во всех турнирах.

Свой первый и единственный гол в АПЛ Виталий забил в мае в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Лестера". Этот удар в итоге был признан лучшим в сезоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!