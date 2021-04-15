В Англии похвалили Зинченко за игру в четвертьфинале ЛЧ против "Боруссии" Д

Игра украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Боруссии" Д (2:1) произвела хорошее впечатление в Англии.

На авторитетном местном сайте Manchester Evening News были выставлены оценки подопечным Пепа Гвардиолы. Наш соотечественник заработал 7 баллов. Только капитан "Сити" Кевин де Брюйне и автор победного гола Фил Фоден получили восьмерки.

"Не избегал активного участия в игре, несмотря на статус матча. Чисто отыграл в защите и внес большой вклад в атаке, более чем оправдав свой выход на поле", – прокомментировали действия Зинченко в издании. Наш соотечественник отыграл все 90 минут.

Напомним, что "Боруссия" Д открыла счет в начале матча и вышла вперед по сумме двух встреч, но два гола "Манчестер Сити" во второй половине вывели команду в полуфинал. Там подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другой полуфинальной паре встретятся "Реал" и "Челси", которые оказались сильнее "Ливерпуля" и "Порту", соответственно.