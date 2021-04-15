В Англії похвалили Зінченка за гру в чвертьфіналі ЛЧ проти "Боруссії" Д

Гра українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Д (2:1) справила хороше враження в Англії.

На авторитетному місцевому сайті Manchester Evening News були виставлені оцінки підопічним Пепа Гвардіоли. Наш співвітчизник заробив 7 балів. Тільки капітан "Сіті" Кевін де Брюйне і автор переможного гола Філ Фоден отримали вісімки.

"Не уникав активної участі в грі, незважаючи на статус матчу. Чисто відіграв у захисті та зробив великий внесок в атаці, більш ніж виправдавши свій вихід на поле", – прокоментували дії Зінченка у виданні. Наш співвітчизник відіграв усі 90 хвилин.

Нагадаємо, що "Боруссія" Д відкрила рахунок на початку матчу і вийшла вперед за сумою двох зустрічей, але два голи "Манчестер Сіті" в другій половині вивели команду в півфінал. Там підопічні Пепа Гвардіоли зіграють з ПСЖ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншій півфінальній парі зустрінуться "Реал" і "Челсі", які виявилися сильнішими за "Ліверпуль" і "Порту", відповідно.