В Англии назвали главную причину катастрофы Мудрика в ''Челси''

Украинский легионер лондонского "Челси" Михаил Мудрик не готов к требованиям Премьер-лиги в вопросе физической подготовки. Именно в этом заключается основная причина неудачных выступлений нашего соотечественника за новую команду, куда он перешел в январе нынешнего года.

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Такое мнение выразили эксперты известного футбольного портала Goal.com. Аналитики назвали трансфер Мудрика одним из самых провальных для "Челси" в текущем сезоне. Они подчеркнули, что украинец выглядит в составе "синих" инородным телом и пока разочаровывает и болельщиков, и руководство клуба.

"Синие" выиграли гонку за высокорейтингового украинца, опередив "Арсенал", но, если не считать обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против "Ливерпуля" на "Энфилде" в феврале, он выглядел как рыба, которую выбросило из воды. Мудрик еще не открыл счет голам за "Челси", несмотря на то, что у него было много моментов. И, похоже, он физически не готов к требованиям футбола Премьер-лиги. Плохая игра бывшего вингера донецкого "Шахтера" уже стала поводом для беспокойства руководителей клуба", – отметили в издании.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" за 100 миллионов евро. Он провел девять матчей за команду из Лондона, отметившись одной голевой передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне лондонский "Челси" официально назвал нового тренера команды после отставки Грэма Поттера.

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