''Уже заплатили самую высокую цену'': Ребров отреагировал на визит Байдена в Киев

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров выразил уверенность в том, что визит президента США Джозефа Байдена в Киев является символом поддержки Украины в войне с Россией. 48-летний специалист, который должен летом возглавить национальную команду страны, поблагодарил политика и напомнил, что уже многие наши соотечественники погибли, защищая Родину.

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Об этом Ребров написал на своей странице в социальной сети Instagram. Легендарный футболист киевского "Динамо" также отметил, что при поддержке стран цивилизованного мира Украина сможет выбить агрессора со своей земли и вернуть оккупированные территории.

"Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку! Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами в самое сложное время в истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения России защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира. Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили самую высокую цену", – подчеркнул Ребров.

Напомним, Байден в Киеве пообещал новый пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин мечтает стереть нашу страну с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) приостановлены. Кроме того, стало известно, кто будет тренером сборной в матче с Англией на старте Евро-2024.

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